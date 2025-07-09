Сибіга: сильні санкції, підкріплені сильним лідерством, – це найефективніший спосіб досягнення справедливого миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що лідерство президента США Дональда Трампа та сильні санкції проти агресії РФ можуть змінити ситуацію та "покласти край" російським злочинам.

"Лідерство США та президента Трампа може змінити ситуацію та покласти край російським воєнним злочинам. Настав час збільшити вартість війни для агресора та позбавити його ресурсів для продовження війни", - написав Сибіга в соцмережі Х в ніч на середу.

За словами Сибіги, сильні санкції, підкріплені сильним лідерством, – це найефективніший спосіб досягнення справедливого та тривалого миру, миру через силу.

Як повідомлялося, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про його невдоволення Путіним і можливість введення санкцій, заявивши, що Сенат США незабаром розгляне відповідний законопроект.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1942672473197019442