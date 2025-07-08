Інтерфакс-Україна
Події
20:31 08.07.2025

Трамп підтвердив відновлення постачання зброї в Україну

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Трамп підтвердив відновлення постачання зброї в Україну
Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує відновити постачання зброї для України. Про це він заявив журналістам у вівторок, під час засідання уряду.

"Ми хочемо надати оборонну зброю, тому що Путін погано поводиться з людьми. Він вбиває занадто багато людей. Тому ми відправляємо деяку оборонну зброю в Україну, і я це схвалив", - заявив Трамп.

У той же час він сказав, що "не знає" хто схвалив призупинення постачання.

"Я не знаю. Чому б вам не сказати мені?", - відповів він на запитання про те, хто віддав наказ про паузу минулого тижня.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи заяву, наголосив, що Україна давно погодилася на припинення вогню.

"Україна давно погодилася на пропозицію припинити вогонь. росія - ні, бо вони, навпаки, хочуть воювати далі. Зброя, санкції та обрізані крила їх союзників здатні відновити справедливість", - написав Єрмак в телеграм-каналі.

 

Теги: #зброя #постачання #трамп #сша

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