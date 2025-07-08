Інтерфакс-Україна
Події
17:13 08.07.2025

Полігон для проходження студентами військової підготовки уже створено в одній із областей - Лісовий

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Полігон для проходження студентами військової підготовки уже створено в одній із областей - Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що в одній із відносно безпечних областей уже створено спеціальні полігони для студентів для проходження обов'язкової військової підготовки.

"Є області у яких створені, я їх не буду називати, уже полігони для студентів. Давайте так: одна область, де створені полігони для студентів. Вона є достатньо безпечною й готова сьогодні приймати молодь з усієї України. Вони відкриті вже зараз, вони вже працюють", - сказав Лісовий в інтерв'ю "Радіо Хартія".

Він зазначив, що на цьому полігоні хороші умови "4-зіркового хостелу", щоб не налякати молодь умовами, а поступово заглиблювати їх в такий "бомж-стайл", в якому ми жили під час бойових дій.

Міністр також розповів про наміри запровадити новий інструмент у військовій підготовці у вузах - це шефство бригад над вишами.

Зокрема, такий підхід буде передбачати, серед іншого, використання матеріально-технічної бази військових частин, полігонів, зброї, боєкомплекту, співпрацю з інструкторами з бойовим досвідом.

"На нашу думку, це дуже хороший інструмент, який дозволить вибудовувати тяглу традицію, коли військова частина опікується одним або кількома університетами, або кілька військових частин - одним великим університетом, вибудовуючи свої горизонтальні зв'язки, залучаючи молодь до своїх подій", -додав міністр.

Як повідомлялося, 3 липня Міністерство освіти та науки спростовало інформацію про те, що військова підготовка не буде обовʼязковою для студентів з наступного навчального року. Зазначалося, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект №13347, яким пропонується запровадити у всі освітні програми фахової передвищої та вищої освіти, замість курсу "БЗВП" (який завершується присудженням військово-облікової спеціальності (ВОС) і складанням військової присяги) дисципліну "Основи національного спротиву". Передбачено, що ця дисципліна буде обов'язковою для всіх студентів і студенток другого року навчання всіх коледжів і університетів України.

Теги: #оксен_лісовий #студенти #полігон #бзвп

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