Інтерфакс-Україна
Події
14:35 08.07.2025

Чеська компанія Excalibur Army відкрила представництво в Україні для активізації співпраці та запуску вітчизняного виробництва снарядів

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Чеська компанія Excalibur Army відкрила представництво в Україні для активізації співпраці та запуску вітчизняного виробництва снарядів

Чеська приватна оборонна компанія Excalibur Army (EA) офіційно відкрила своє представництво в Україні для активізації локальної співпраці, оптимізації логістики та запуску спільного виробництва на українській землі, повідомляє промислово-технологічна група Czechoslovak Group.

Зазначається, що завдяки співпраці з компанією Ukrainian Armor, Excalibur Army підготувала проєкт місцевого виробництва боєприпасів великого калібру.

"Входячи до складу оборонного холдингу Czechoslovak Group (CSG), компанія Excalibur Army відіграла вирішальну роль у постачанні озброєння та військової техніки до України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Excalibur Army поставила Україні понад тисячу наземних систем, включаючи танки, БМП, артилерійські системи та ракетні установки, а також понад два мільйони боєприпасів великого калібру", - йдеться в повідомленні.

У CSG наголошують, що з новим київським офісом компанія прагне розширити свою присутність та активізувати співпрацю з українськими оборонними та промисловими партнерами.

У Excalibur Army зазначили, що сьогодні не можуть розкривати деталі щодо виробництва, проте "команда тут працюватиме над тим, щоб наші технології та рішення відповідали реальним умовам поля бою". Український офіс оброблятиме замовлення, документацію та технічні консультації, що дозволить значно швидше реагувати та гнучкіше виконувати операції.

Наріжним каменем діяльності компанії в Україні буде спільне виробництво артилерійських боєприпасів, включаючи 155-мм снаряди, розпочате у співпраці з українською компанією Ukrainian Armor (ТОВ "Українська бронетехніка"). Сторони підписали меморандум про співпрацю у 2024 році та планують розпочати виробництво у 2025 році – це вирішальний крок до внутрішнього постачання важливих боєприпасів.

"Ми готові поставити понад 100 000 набоїв різних типів 155-мм боєприпасів та 50 000 набоїв 105-мм боєприпасів, щойно отримаємо державне замовлення. Це масштабна програма виробництва боєприпасів стандарту НАТО, яка передбачає ліцензоване виробництво різних калібрів в Україні. На момент запуску понад 50% виробництва буде локалізовано, а планується досягти 80%, тоді як наші чеські партнери гарантують постачання критично важливих компонентів — це переломний момент для оборонної промисловості України", - сказав директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Теги: #excalibur_army #співпраця #боєприпаси #чехія #виробництво

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