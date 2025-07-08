Інтерфакс-Україна
Події
10:21 08.07.2025

Завербована ворогом через сайт знайомств 49-річна жінка збиралася підірвати готель у Рівному

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Контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту проти цивільного населення на заході України: в Рівному затримано агентку РФ, яка готувала вибух в одному з найпопулярніших готелів регіону, інформують в СБУ.

В телеграм-каналі у вівторок українська спецслужба повідомляє, що фігурантка на замовлення російських спецслужбістів залишила саморобний вибуховий пристрій (СВП) в одному з номерів комплексу.

"Для відеофіксації підриву жінка встановила в кімнаті мінікамеру з віддаленим доступом для окупантів. У подальшому рашисти планували дистанційно активувати СВП за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено вибухівку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, контррозвідники СБУ затримали російську агентку "на гарячому", коли вона поспіхом виїжджала з готелю. Також Служба безпеки знешкодила СВП.

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалася 49-річна місцева жителька, яку окупанти завербували через сайт знайомств.

"Після вербування агентка отримала координати схронів, з яких забрала готову вибухівку та ключ від готельного номера, заздалегідь заброньованого на підставну особу. У той же час терористка за інструкцією російського спецслужбіста придбала на господарських ринках підручні засоби для виготовлення ще одного СВП для нових терактів", - наголошують в СБУ.

При обшуках в оселі затриманої вилучено телефон із доказами її роботи на ворога та складові для другої вибухівки.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #сбу #агент_рф

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