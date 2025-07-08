Інтерфакс-Україна
Події
08:56 08.07.2025

У Києві затримали двох іноземців за демонстрацію нацистської символіки

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У Києві затримали двох іноземців за демонстрацію нацистської символіки

У Печерському районі столиці поліцейські затримали двох іноземців за публічну демонстрацію нацистської символіки, повідомила пресслужба поліції Києва.

Під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили публікацію, на якій чоловік у футболці з нацистською символікою демонструє прапор зі свастикою.

Особу порушника встановлено — ним виявився 27-річний іноземець. Як зʼясувалося, він перебував на вулиці разом із 25-річним товаришем, громадянином іншої країни, який також був одягнений у футболку із забороненою символікою тоталітарного режиму.

"Слідчі затримали обох фігурантів в порядку статті 208 КПК України. Під час обшуку за місцем їх мешкання в орендованій квартирі поліцейські вилучили речові докази – одяг, прапор та нарукавний шеврон з елементами символіки нацистського тоталітарного режиму", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Теги: #київ #затримання #поліція

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