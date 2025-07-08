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У ніч на 8 липня Сили оборони знешкодили 34 з 58 ударних безпілотників, якими РФ атакувала Україну, повідомляють Повітряні сили Збройних сил.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 34 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни. 26 — збито вогневими засобами ураження, 8 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ", - сказано в телеграмі.

Як повідомляється, у ніч на 8 липня (із 00.30 8 липня) противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл. та 54-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел – рф., Гвардійське – ТОТ Криму.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 5 локаціях.