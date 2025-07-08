Інтерфакс-Україна
Події
07:29 08.07.2025

Троє людей постраждали внаслідок російських дронових атак у Дніпровському районі Херсона

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Троє людей постраждали внаслідок російських дронових атак у Дніпровському районі Херсона

Упродовж години в Дніпровському районі Херсона внаслідок атак російських дронів постраждали троє людей, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

"Орієнтовно о 04:20 під удар потрапили двоє чоловіків, 32 та 34 роки. У них – вибухові травми та уламкові поранення. Першого потерпілого госпіталізували у середньому стані тяжкості, другий лікуватиметься амбулаторно", — йдеться у повідомленні.

Щодо третьої постраждалої, в ОВА повідомили: "До лікарні доставили жінку 1960 року народження, на яку росіяни скинули вибухівку близько 05:10. Вона дістала тяжкі поранення: вибухову травму, поранення черева та ніг. Лікарі борються за життя постраждалої".

 

Теги: #постраждалі #херсон #бпла_рф

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