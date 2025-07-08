Інтерфакс-Україна
Події
07:09 08.07.2025

Прем’єр Японії: уряд працюватиме над взаємовигідною угодою з США щодо митних заходів

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Прем’єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив, що очолював Штаб комплексної відповіді на митні заходи США.

У повідомленні, оприлюдненому на офіційній сторінці прем’єр-міністра в мережі Х, Ісіба наголосив, що в умовах нового дедлайну 1 серпня уряд Японії діятиме єдиним фронтом для проведення консультацій із США та прагнення до угоди, яка принесе користь обом країнам.

"Я очолював Штаб комплексної відповіді на митні заходи США. У контексті нового дедлайну — 1 серпня — уряд діятиме єдиним фронтом, щоб вести консультації між Японією та США та прагнути до угоди, яка принесе користь обом країнам. Водночас ми захищатимемо наші національні інтереси, добиваючись того, що потрібно добиватися, і захищаючи те, що потрібно захищати, утримуючись від поспішних рішень. Ми також вживемо всіх можливих заходів для пом’якшення впливу на внутрішні галузі та зайнятість", — йдеться у заяві прем’єра.

Як повідомлялося, Дональд Трамп опублікував листи до лідерів Японії та Південної Кореї, в яких оголосив про введення нових 25-відсоткових мит на експорт обох країн до Сполучених Штатів та підвищення мит на товари, що переправляються через ці країни. У понеділок він опублікував у соцмережі Truth Social два офіційні листи, адресовані президенту Південної Кореї Лі Чже Мену і прем'єр-міністру Японії Сігеру Ісібі

Джерело: https://x.com/jpn_pmo/status/1942428456803008682?s=46

Теги: #мита #переговори #японія #сша

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