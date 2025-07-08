ЄС і США близькі до рамкової торговельної угоди, переговори тривають - ЗМІ

Європейський Союз та Сполучені Штати продовжують переговори щодо укладення рамкової торговельної угоди, яка має на меті уникнення різкого підвищення тарифів з боку Вашингтона, повідомив премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

"Ми зберігаємо надію, що США і ЄС зможуть узгодити рамкову або принципову угоду цього тижня. Є ще низка питань, які треба обговорити, ніщо не було остаточно відкинуто", – заявив Мартін журналістам після телефонної розмови з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє видання Independent.

Віце-премʼєр-міністр Ірландії Саймон Гарріс, як повідомляє The Guardian, заявив, що чинна пауза у впровадженні потенційних штрафних тарифів США на європейські товари буде продовжена до 1 серпня відповідно до майбутнього указу президента Дональда Трампа. Водночас він визнав, що деякі тарифи, ймовірно, залишаться чинними — зокрема на рівні 10% — у межах політики нинішньої адміністрації США.

Особливе занепокоєння викликають можливі заходи США щодо фармацевтичної продукції, яка потрапила під розслідування відповідно до розділу 232. Ірландія, яка має значну частку експорту у цьому секторі, вважається однією з найбільш вразливих країн ЄС у разі запровадження нових тарифів.

Джерела також повідомляють, що сторони близькі до досягнення угоди, яка може передбачати часткові поступки з боку ЄС щодо 10% тарифів США на літаки, медичне обладнання та алкогольну продукцію.

Окремо обговорюється варіант дозволу на зниження мит на автомобілі, вироблені в ЄС, для тих автовиробників, які експортують машини до США, що може бути вигідним передусім для німецьких компаній.

Як повідомлялося, Сполучені Штати почали надсилати офіційні попередження низці торговельних партнерів щодо можливого підвищення мит з 1 серпня. Серед країн, які вже отримали такі повідомлення, — Японія, Південна Корея, Туніс, Індонезія, Бангладеш, Сербія, Боснія і Герцеговина, Малайзія, Казахстан, Південно-Африканська Республіка, Лаос та Мʼянма. Про це раніше повідомив президент США Дональд Трамп на сторінці у соцмережі Truth Social, виклавши відповідні листи до глав держав.

Країни ЄС уникли отримання так званого "тарифного листа" від США, який передбачав запровадження підвищених мит.

Джерела: https://www.independent.co.uk/news/business/micheal-martin-taoiseach-trump-president-european-commission-b2784142.html

https://www.theguardian.com/us-news/live/2025/jul/07/donald-trump-elon-musk-new-party-us-politics-live-latest-news?page=with%3Ablock-686c1c4b8f0833eb852105bf