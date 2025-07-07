Інтерфакс-Україна
Події
21:23 07.07.2025

Зеленський за два тижні проведе спецнараду з українськими послами

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Зеленський за два тижні проведе спецнараду з українськими послами

Президент України Володимир Зеленський анонсував спеціальну нараду з українськими послами за два тижні.

"Говорили з міністром закордонних справ України щодо спеціальної наради з українськими послами. Вже за два тижні відбудеться ця наша зустріч", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Зеленський додав, що очікує "абсолютно конкретних результатів по кожному регіону. Передусім щодо санкцій проти Росії, щодо підтримки оборони України, щодо залучення уваги наших партнерів до проєктів відновлення в Україні".

Теги: #нарада #посли #зеленський

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