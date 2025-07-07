Зеленський за два тижні проведе спецнараду з українськими послами

Президент України Володимир Зеленський анонсував спеціальну нараду з українськими послами за два тижні.

"Говорили з міністром закордонних справ України щодо спеціальної наради з українськими послами. Вже за два тижні відбудеться ця наша зустріч", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Зеленський додав, що очікує "абсолютно конкретних результатів по кожному регіону. Передусім щодо санкцій проти Росії, щодо підтримки оборони України, щодо залучення уваги наших партнерів до проєктів відновлення в Україні".