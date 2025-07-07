Інтерфакс-Україна
Події
19:29 07.07.2025

Трамп розкритикував обвинувачів колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару

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Трамп розкритикував обвинувачів колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп виступив на захист колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, якому пред'являють численні звинувачення у зв'язку з діяльністю проти чинної влади країни.

"Бразилія чинить жахливо, переслідуючи колишнього президента Жаїра Болсонару (...) Він ні в чому не винен, він боровся за народ", - написав американський лідер у соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що знайомий із Болсонару і вважає його сильним лідером, який щиро любить свою країну.

"Його переслідування - ні що інше, як атака на політичного опонента. Єдиний суд, який має відбутися в Бразилії - це суд виборців, і він називається виборами", - підкреслив Трамп у публікації.

У лютому прокуратура Бразилії висунула експрезиденту Жаїру Болсонару звинувачення у змові проти чинного президента Луїса Інасіу Лули да Сілви.

Обвинувальний висновок передали до Верховного суду Бразилії. Експрезиденту загрожує від 12 до 40 років тюремного ув'язнення.

У прокуратурі зазначили, що Болсонару та ще 33 фігуранти, зокрема, кандидат у віцепрезиденти 2022 року Волтер Брага Нетту, також звинувачуються "у підбурюванні та виконанні дій, які суперечать принципу розподілу влади в демократичній правовій державі".

Крім того, Болсонару звинувачують у причетності до заворушень у січні 2023 року, на які, за словами представників прокуратури, він надихнув своїх прихильників. Тоді вони прорвали поліцейські оточення і увірвалися в будівлі парламенту, Верховного суду і резиденцію президента.

Болсонару 69 років. Влада йому заборонила балотуватися на пост президента до 2030 року, проте він активно виступає в опозиції до чинного президента і має намір домогтися дозволу на участь у президентських виборах у 2026 році.

 

Теги: #критика #болсонару #трамп #сша

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