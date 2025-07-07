Інтерфакс-Україна
Події
18:01 07.07.2025

Зеленський та Стармер напередодні зустрічі коаліції охочих у Римі обговорили позиції та формати подальшої співпраці

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Зеленський та Стармер напередодні зустрічі коаліції охочих у Римі обговорили позиції та формати подальшої співпраці

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер напередодні зустрічі коаліції охочих у Римі скоординували дипломатичні кроки та обговорили додаткове фінансування для виробництва дронів та інші форми співпраці в оборонному секторі, повідомив український лідер.

"Говорив із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Скоординували нашу спільну дипломатичну роботу та обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів. Працюємо над тим, щоб рішення були максимально сильними", - написав Зеленський у телеграмі у понеділок.

За його словами, Кір висловив співчуття з приводу нещодавніх російських масованих обстрілів. "Подякував йому за підтримку наших людей. Говорили про додаткове фінансування вже цього місяця для нашого внутрішнього виробництва дронів, передусім перехоплювачів", - зазначив Зеленський.

"Домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами, зокрема "Рамштайн". Захисту життя має бути більше", - додав Зеленський.

Як зазначається у повідомленні пресслужби президента України на сайті, Зеленський і Стармер обмінялися думками про очікування від зустрічі коаліції охочих. За даними пресслужби, триває робота над тим, щоб рішення були максимально сильними – йдеться про зміцнення ППО, економічний тиск на Росію, санкції, безпеку в Чорному морі.

Також пресслужба наголосила, що іншим форматам взаємодії з ключовими партнерами, особливо "Рамштайну", сторони приділили окрему увагу. Зеленський і Стармер, зокрема, обговорили перспективи посилення роботи "Рамштайну" та домовилися працювати над цим.

 

 

Теги: #коаліція_охочих #стармер #зеленський

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