Генштаб ЗСУ офіційно повідомив про ураження заводу з виробництва боєприпасів у Московській області

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У Московській області у ніч на понеділок, 7 липня, уражено завод з виробництва боєприпасів, зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"В рамках зниження можливостей противника з виробництва вибухових речовин і боєприпасів, у ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АТ "Краснозаводський хімічний завод", що у Московській області рф", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграмі у понеділок.

Раніше про те, що у Московській області було атаковано Краснозаводський хімічний завод, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко.

За даними Генштабу, внаслідок атаки на підприємство зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах. Результати вогневого ураження уточнюються.

Як зазначається у повідомленні Генштабу, на підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.