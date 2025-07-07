Під час удару по ТЦК в Запоріжжі постраждали військовослужбовці роти охорони

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В результаті ударам по території Запорізького обласного ТЦК та СП постраждали військовослужбовці роти охорони та цивільні, повідомляє пресслужба ТЦК.

"Сьогодні ворог наніс 4 удари по території Запорізького обласного ТЦК та СП. Постраждалі – військовослужбовці роти охорони. Саме ті, хто переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів. Саме ті, хто воював з окупантом на передовій. Двох військовослужбовців госпіталізовано у стані середньої тяжкості", - вказується у повідомленні в Facebook.

Крім того, поранення різного ступеню тяжкості отримали чотирнадцять цивільних громадян, пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі.

"Ми розуміємо, чому так відбувається. Це більше інформаційна атака, спрямована на мобілізаційні заходи та емоції громадян України. Прикро, що подекуди дії ворога отримують підтримку саме українців. Попри все – продовжуємо працювати – комплектувати бойові підрозділи та надавати соціальні послуги рідним загиблих воїнів", - наголошується у повідомленні.