Інтерфакс-Україна
Події
15:10 07.07.2025

Далекобійні дрони ГУР атакували НПЗ у Краснодарському краї - джерела

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Українські далекобійні безпілотники у понеділок уразили Ільський НПЗ ім. А. Шамара в Краснодарському краї (РФ), повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в українській розвідці.

За даними джерел, внаслідок атаки БПЛА на обʼєкт відбулося влучання в один з технологічних цехів підприємства. Ураження НПЗ підтверджують також і місцеві так звані "ЗМІ".

Ільський НПЗ ім. А. Шамара - нафтопереробне підприємство, розташоване в Краснодарському краї, що входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу. КНГК-ІНПЗ займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним та залізничним транспортом.

Даний НПЗ є частиною військово-промислового комплексу держави-агресорки, безпосередньо задіяне до ведення агресивної війни проти України.

Теги: #атака #рф #нпз

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