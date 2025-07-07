Далекобійні дрони ГУР атакували НПЗ у Краснодарському краї - джерела

Українські далекобійні безпілотники у понеділок уразили Ільський НПЗ ім. А. Шамара в Краснодарському краї (РФ), повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в українській розвідці.

За даними джерел, внаслідок атаки БПЛА на обʼєкт відбулося влучання в один з технологічних цехів підприємства. Ураження НПЗ підтверджують також і місцеві так звані "ЗМІ".

Ільський НПЗ ім. А. Шамара - нафтопереробне підприємство, розташоване в Краснодарському краї, що входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу. КНГК-ІНПЗ займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним та залізничним транспортом.

Даний НПЗ є частиною військово-промислового комплексу держави-агресорки, безпосередньо задіяне до ведення агресивної війни проти України.