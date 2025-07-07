Інтерфакс-Україна
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14:31 07.07.2025

Уряд схвалив законопроект про створення окремих комісій щодо дисциплінарних порушень в НПУ та для розслідувань порушення поліцейськими прав людини

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Уряд схвалив законопроект про створення окремих комісій щодо дисциплінарних порушень в НПУ та для розслідувань порушення поліцейськими прав людини

Кабінет міністрів України на засіданні у понеділок, 7 липня, схвалив проект закону "Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Національної поліції України щодо вдосконалення порядку проведення службових розслідувань та забезпечення незалежності дисциплінарних комісій", повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

"Законопроектом пропонується доповнити ряд статей Дисциплінарного статуту Національної поліції положеннями, якими передбачається: створення та функціонування двох типів дисциплінарних комісій: для проведення службових розслідувань згідно з відомостями про порушення поліцейськими службової дисципліни (дисциплінарна комісія з проведення службових розслідувань) та з розгляду питань щодо порушення поліцейськими прав людини або громадянина (дисциплінарна комісія з прав людини)", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, законопроектом передбачене включення до складу дисциплінарних комісій з прав людини не менше половини членів, які є авторитетними і відомими представниками громадськості, правозахисних організацій.

Також буде змінено визначення процедур діяльності зазначених комісій, окремі обов’язки керівника, який призначив службове розслідування, керівника поліцейського стосовно накладення дисциплінарних стягнень тощо.

Теги: #кабмін #мельничук #законопроєкт #нацполіція

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