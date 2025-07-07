УЧХ допомагав постраждалим після атаки російських БпЛА по Харкову

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Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав на місці ударів російських БпЛА по Харкову.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області спільно з іншими службами працював на місці надзвичайної ситуації. Волонтери проводили поквартирний обхід пошкоджених будинків, а також обстеження прилеглих територій для надання першої допомоги постраждалим", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Наразі на місцях, постраждалих від ворожої атаки, працюють пункти підтримки Українського Червоного Хреста, де видається гуманітарна допомога у вигляді наборів для надзвичайних ситуацій, засоби гігієни, вода, брезент.

Як повідомлялось, зафіксовано попадання ворожих БпЛА в двох районах міста. За даними ДСНС попередньо постраждали 27 осіб, з них 3 — діти. Є руйнування житлових будинків, дитячого садка, торгівельних об’єктів, господарчих споруд та авто.