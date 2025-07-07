Експосадовець Міноборони і колишні керівники оборонного підприємства постачали непридатні ракетні установки - генпрокурор

Повідомлено про підозру експосадовцю Міністерства оборони України та колишнім керівникам оборонного підприємства, які постачали непридатні ракетні установки і нанесли державі шкоду у 90 млн грн, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

В телеграм-каналі в понеділок він поінформував, що Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у справі за фактом постачання Міністерству оборони України непридатних до використання протитанкових ракетних установок на суму понад 90 млн грн.

За словами Кравченка, підслідність кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні визначено за слідчими Головного слідчого управління СБ України.

"У межах розслідування встановлено причетність до цього злочину колишнього очільника одного з департаментів Міноборони та двох екскерівників оборонного підприємства", - наголосив генпрокурор.

Слідчі ГСУ Служби безпеки України, за оперативного супроводу ДВКР СБ України зазначеним особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.