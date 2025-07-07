СБУ затримала 25-річного безробітного з Херсону, який коригував ворожі обстріли по місту

Служба безпеки України затримала ще одного російського агента у Херсоні: 25-річний місцевий безробітний чекав на окупацію ворогом регіону і на замовлення ФСБ коригував повітряні обстріли та удари артилерії РФ по обласному центру.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ повідомляє, що для наведення ворожого вогню фігурант використовував чат-бот, який адмініструвала російська спецслужба.

За інформацією СБУ, чоловік був завербований ФСБ через телеграм-канали, де залишав свої проросійські коментарі.

"Серед основних завдань агента був пошук і передача геолокацій пунктів тимчасового базування Сил оборони, а також об’єктів енергетики. Одночасно з цим агент відслідковував місця ворожих "прильотів", їхні наслідки та інформував про це російську спецслужбу", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ викрили агента і затримали його. Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та енергооб’єктів.

Під час обшуку у фігуранта вилучено 2 ноутбуки та 6 телефонів із сім-картами різних операторів, на які він реєстрував фейкові акаунти, щоб приховати роботу на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.