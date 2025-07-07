Інтерфакс-Україна
Події
10:05 07.07.2025

В Одесі та Сумській області 3 загиблих під російськими ударами, в Харкові 27 поранених

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 Одна людина загинула в Одесі внаслідок ворожого удару в ніч на понеділок, у Сумській області загинули двоє цивільних, кількість поранених у Харкові сягнула 27, повідомляє Генеральний штаб збройних сил України в Телеграм.

"На світанку терористична держава завдала кількох ударів по багатоповерхових житлових будинках у різних районах Харкова. Станом на восьму ранку відомо про 27 поранених, серед них 3 дитини", - йдеться у зведенні.

В телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України повідомляється, що у ніч на 7 липня противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 101 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, з яких протиповітряною обороною було знешкоджено 75 дронів. Зокрема, 58 було збито вогневими засобами ураження, 17 — локаційно втрачено/подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 10 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Це найменша кількість засобів повітряного враження, якими окупанти атакували Україну за добу, з 3 липня.

Як повідомлялося, в ніч на 4 липня окупанти поставили добовий рекорд, атакувавши 539 дронами та 11 ракетами, з яких 268 дронів та 2 ракети були збиті, ще 208 дронів подавлені засобами РЕБ.

Теги: #генштаб_зсу #атака_рф #одеса #сумська_область

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