У Московській області атакований хімічний завод, який виробляє компоненти до озброєння - ЦПД

У Московській області (РФ) атакований Краснозаводський хімічний завод, повідомив Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Там виробляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння. Це ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії рф артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами", - написав він у телеграм у понеділок.