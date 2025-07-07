Інтерфакс-Україна
Події
09:54 07.07.2025

У Московській області атакований хімічний завод, який виробляє компоненти до озброєння - ЦПД

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У Московській області атакований хімічний завод, який виробляє компоненти до озброєння - ЦПД

У Московській області (РФ) атакований Краснозаводський хімічний завод, повідомив Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Там виробляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння. Це ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії рф артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами", - написав він у телеграм у понеділок.

Теги: #коваленко #цпд #рф

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