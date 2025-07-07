Київ під атакою ворожих БпЛА, пошкодження в двох районах - КМВА

Незначні ушкодження в двох районах столиці внаслідок нальоту російських БпЛА, повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко в телеграм-каналі станом на 02:40 понеділка.

"В Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі. Інформація щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюється. У Соломʼянському районі пошкоджено авто та трубу водопостачання. Попередньо без пожежі та постраждалих", - повідомив Ткаченко.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1428

https://t.me/tkachenkotymur/1429