Інтерфакс-Україна
Події
02:56 07.07.2025

Київ під атакою ворожих БпЛА, пошкодження в двох районах - КМВА

1 хв читати

Незначні ушкодження в двох районах столиці внаслідок нальоту російських БпЛА, повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко в телеграм-каналі станом на 02:40 понеділка.

"В Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі. Інформація щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюється. У Соломʼянському районі пошкоджено авто та трубу водопостачання. Попередньо без пожежі та постраждалих", - повідомив Ткаченко.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1428

https://t.me/tkachenkotymur/1429

Теги: #київ #наслідки #атака #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:39 06.07.2025
Одна людина загинула й одну – поранено внаслідок атаки російських БпЛА на Суми - МВА

Одна людина загинула й одну – поранено внаслідок атаки російських БпЛА на Суми - МВА

17:30 06.07.2025
Кличко: вибух в Києві не має відношення до ТЕЦ-6

Кличко: вибух в Києві не має відношення до ТЕЦ-6

14:33 06.07.2025
В Києві через спеку обмежено рух вантажівок – патрульна поліція

В Києві через спеку обмежено рух вантажівок – патрульна поліція

12:39 06.07.2025
На Київщині продовжується ліквідація наслідків нічного удару, є постраждалі – ОВА

На Київщині продовжується ліквідація наслідків нічного удару, є постраждалі – ОВА

09:10 06.07.2025
Ворог атакував рятувальників в Харкові та Херсоні під час робіт на місці обстрілів - ДСНС

Ворог атакував рятувальників в Харкові та Херсоні під час робіт на місці обстрілів - ДСНС

08:51 06.07.2025
Сили оборони знешкодили 117 з 157-ти ударних безпілотників – Повітряні сили

Сили оборони знешкодили 117 з 157-ти ударних безпілотників – Повітряні сили

03:38 06.07.2025
Внаслідок удару ворожого БпЛА по Харкову постраждала також маленька дитина

Внаслідок удару ворожого БпЛА по Харкову постраждала також маленька дитина

03:01 06.07.2025
У Харкові 1 постраждала внаслідок атаки БпЛА - Синєгубов

У Харкові 1 постраждала внаслідок атаки БпЛА - Синєгубов

23:16 05.07.2025
До 32 осіб зросла кількість постраждалих через масовану атаку РФ в ніч на 4 липня

До 32 осіб зросла кількість постраждалих через масовану атаку РФ в ніч на 4 липня

21:19 05.07.2025
Через ворожий удар по Приколотному на Харківщині постраждав літній чоловік - прокуратура

Через ворожий удар по Приколотному на Харківщині постраждав літній чоловік - прокуратура

ВАЖЛИВЕ

На Донеччині в результаті обстрілів загинули 5 людей – ОВА

Президент підписав новий санкційний пакет, направлений проти російських фінансових схем

Ворожі БпЛА влучили в будівлю Кременчуцького ТЦК та в житловий будинок, військові не постраждали – Сухопутні війська

Зеленський повідомив про нові домовленості щодо газу для України

Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

ОСТАННЄ

Німецькі ЗМІ оприлюднили перелік зброї та військового обладнання, по яке Україна нібито звернулася до ФРН

Науседа й Штайнмаєр обговорили оборонну співпрацю та підтримку України

Трамп має намір оголосити в понеділок 60-денне перемир'я між Ізраїлем і Хамас у разі успішних переговорів - ЗМІ

Троє мирних мешканців постраждали внаслідок російських обстрілів Купʼянська - прокуратура

Глава Міндовкілля передала нацпаркам Полісся обладнання для охорони біорізноманіття та боротьби з пожежами

Сили оборони відбили з початку доби 149 ворожих атак - Генштаб

Сибіга закликав партнерів інвестувати в інноваційні українські технології

Глава Міндовкілля передала нацпаркам Полісся обладнання для охорони біорізноманіття та боротьби з пожежами

Папа Лев XIV закликав молитися за мирний діалог - ЗМІ

З початку літа через обстріли агресора поранені 6 медиків екстренки, пошкоджені 24 автомобілі швидкої – МОЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА