02:56 07.07.2025
Київ під атакою ворожих БпЛА, пошкодження в двох районах - КМВА
Незначні ушкодження в двох районах столиці внаслідок нальоту російських БпЛА, повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко в телеграм-каналі станом на 02:40 понеділка.
"В Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі. Інформація щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюється. У Соломʼянському районі пошкоджено авто та трубу водопостачання. Попередньо без пожежі та постраждалих", - повідомив Ткаченко.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1428
https://t.me/tkachenkotymur/1429