Ворожі БпЛА влучили в будівлю Кременчуцького ТЦК та в житловий будинок, військові не постраждали – Сухопутні війська

Російські війська вдарили безпілотниками по будівлі Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч, внаслідок удару постраждалих та жертв серед військових немає, повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України.

"Сьогодні, 6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч", - сказано в повідомленні в фейсбуці.

Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомлялося, російські війська знову здійснили атаку Полтавської області, під удар потрапила територія приватного домоволодіння, де спалахнула пожежа, повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.