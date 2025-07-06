"Україна – морська держава": Сирський привітав військових ВМС з професійним святом

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав військових Воєнно-морських сил з професійним святом та нагадав про їхні заслуги у протистоянні з Росією від початку повномасштабного вторгнення.

"У цей день хочу згадати всіх лицарів українського моря, які поклали свої життя за Незалежність України у війні проти російського агресора. Вічна пам'ять і слава полеглим українським морякам! Щиро дякую воїнам Військово-Морських Сил ЗС України за службу Україні, вірність присязі, стійкість та професіоналізм. Україна – морська держава. Була. Є. І буде", - написав головком.

Він зазначив, що українські військово-морські традиції мають тисячолітню глибину: від княжих флотилій Русі, запорозьких чайок, флоту Української Народної Республіки, який підняв синьо-жовті прапори на Чорному морі понад сто років тому.

"З початком повномасштабного вторгнення росії наші Військово-Морські Сили стали одним із ключових чинників української стійкості. Разом із вами ми не дали агресору висадити десант в Одесі. Відбили Зміїний. Потопили "Москву". Загалом знищили або пошкодили 28 ворожих кораблів та один підводний човен. Уразили штаб російського флоту у Севастополі. Забезпечили безпеку "зернового коридору". Захистили судноплавство у північно-західній частині Чорного моря", - пише Сирський.

Головком підкреслив, що ворог намагався відрізати Україну від моря, підірвати економіку. "Та в результаті – ми відсунули його від наших берегів", - зазначив він.

"Феномен цієї війни в тому, що Україна, маючи обмежений надводний флот, перетворила колись грізний чорноморський флот росії на флотилію, яка ховається в бухтах Новоросійська. Ворожий флот фактично усунуто з Криму. І значна частина цієї перемоги – заслуга Військово-Морських Сил України", - зазначив Сирський.

Він додав, що сьогодні ВМС України – це безпілотні надводні й підводні системи. Це берегова оборона. Це морська піхота, яка тримає найгарячіші ділянки фронту на суходолі та ефективно атакує. Це високоточна зброя. Це технології, які не лише відповідають викликам, а й формують майбутнє.