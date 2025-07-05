Інтерфакс-Україна
Події
22:40 05.07.2025

Зеленський: Швеція надає Україні новий пакет оборонної підтримки

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення Швеції надати Україні новий пакет оборонної допомоги.

"Хочу відзначити також сьогодні Швецію: є рішення про новий пакет оборонної підтримки. Дякую, Швеція!", - сказав він у зверненні ввечері суботи.

Він також зазначив, що Україна активно працює з Німеччиною, щоб пришвидшити ухвалення рішень щодо посилення протиповітряної оборони, та подякував Латвії за наданий оборонний пакет.

Як повідомлялося, латвійський уряд схвалив передачу українським збройним силам 42 бронетранспортерів "Patria" 6x6 латвійського виробництва та запасних частин до них, а також іншої зброї та боєприпасів, повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14995

Теги: #швеція #оборона #зеленський

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