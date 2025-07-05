Інтерфакс-Україна
Події
20:56 05.07.2025

Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

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Президент України Володимир Зеленський назвав п'ятничну розмову з президентом США Дональдом Трампом "найкращою" та анонсував значне збільшення спільної роботи з американською стороною щодо виробництва дронів цього і наступного року.

"Щодо дронів. Ми домовилися з американською стороною про значне збільшення спільної роботи. На тижні укладена угода між нашими міністерствами оборони України та однією з провідних американських компаній. Це дасть Україні ще сотні тисяч дронів вже цього року", - сказав він у відеозверненні в суботу.

Зеленський назвав "пріорітетом" і що угода відбулася на спеціальних умовах, а наступного року обіцяє "ще значно більше дронів".

"Завдання для всієї нашої держави, для Сил оборони України, для всіх бізнесів, які працюють саме за цим напрямком, буквально щотижня давати більше результатів. Більше результатів щодо дронів, передусім перехоплювачів", - каже президент.

За його словами, треба більше виробляти таких дронів та більше тренувати операторів дронів, і набагато більше ефективності в застосуванні перехоплювачів.

"Відповідальність за цей безпековий напрямок персонально. Для кожного, хто ухвалює і хто впроваджує відповідні рішення. Перехоплювачі повинні працювати". – зазначив він.

Крім того, Зеленський назвав "найкращою" розмову з президентом США Дональдом Трампом напередодні в п'ятницю.

"Напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. Ми обговорили і тематику ППО, і я вдячний за готовність допомагати. Саме Патріоти – ключ до захисту від балістики", - сказав він.

За словами президента, вони обговорили ще кілька важливих питань, які детально пропрацюють українсько-американські команди вже на зустрічах в найближчому часі.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14995

Теги: #сша #угода #зеленський

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