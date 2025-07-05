Інтерфакс-Україна
Події
19:56 05.07.2025

У Херсоні від удару російського БпЛА постраждала 21-річна дівчина

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У Херсоні від удару російського безпілотника постраждала 21-річна дівчина, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

"До лікарні звернулась херсонка, котра сьогодні вдень потрапила під удар російського безпілотника. У 21-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму та контузію", - сказано в повідомленні.

Медики надали потерпілій необхідну допомогу. В подальшому вона лікуватиметься амбулаторно.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/38693

Теги: #постраждала #херсон #бпла

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