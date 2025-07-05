У Херсоні від удару російського БпЛА постраждала 21-річна дівчина

У Херсоні від удару російського безпілотника постраждала 21-річна дівчина, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

"До лікарні звернулась херсонка, котра сьогодні вдень потрапила під удар російського безпілотника. У 21-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму та контузію", - сказано в повідомленні.

Медики надали потерпілій необхідну допомогу. В подальшому вона лікуватиметься амбулаторно.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/38693