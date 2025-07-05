19:56 05.07.2025
У Херсоні від удару російського БпЛА постраждала 21-річна дівчина
У Херсоні від удару російського безпілотника постраждала 21-річна дівчина, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).
"До лікарні звернулась херсонка, котра сьогодні вдень потрапила під удар російського безпілотника. У 21-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму та контузію", - сказано в повідомленні.
Медики надали потерпілій необхідну допомогу. В подальшому вона лікуватиметься амбулаторно.
Джерело: https://t.me/khersonskaODA/38693