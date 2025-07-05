У Херсоні від ворожого дрону загинув чоловік

Стало відомо про загибель жителя Херсона через російську атаку у п'ятницю.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення дістав 57-річний чоловік", - повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграм в суботу.

За оперативною інформацією з 06:00 4 липня по 06:00 5 липня, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, автозаправну станцію, гараж та приватні автомобілі. "Через російську агресію 11 людей дістали поранення", - повідомляв Прокудін раніше у суботу.