Інтерфакс-Україна
Події
09:07 05.07.2025

Внаслідок обстрілів на Харківщині одна людина загинула, 15 постраждали, серед них двоє дітей

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Внаслідок обстрілів на Харківщині одна людина загинула, 15 постраждали, серед них двоє дітей
Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого 1 людина загинула, 15 постраждали, серед них 2 дітей, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Чугуїв постраждали 11 людей, у тому числі 10-річний хлопчик і 14-річна дівчинка; у м. Куп'янськ загинула 55-річна жінка, постраждали 61-річна і 70-річна жінки, 56-річний і 57-річний чоловіки", - написав Синєгубов у телеграм-каналі у суботу.

Упродовж минулої доби зафіксовано 183 бойові зіткнення

"На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки;На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай", - інформує Синєгубов.

Теги: #харківська_область #обстріли

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