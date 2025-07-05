Внаслідок обстрілів на Харківщині одна людина загинула, 15 постраждали, серед них двоє дітей

Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого 1 людина загинула, 15 постраждали, серед них 2 дітей, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Чугуїв постраждали 11 людей, у тому числі 10-річний хлопчик і 14-річна дівчинка; у м. Куп'янськ загинула 55-річна жінка, постраждали 61-річна і 70-річна жінки, 56-річний і 57-річний чоловіки", - написав Синєгубов у телеграм-каналі у суботу.

Упродовж минулої доби зафіксовано 183 бойові зіткнення

"На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки;На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай", - інформує Синєгубов.