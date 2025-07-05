Через російську агресію 11 жителів Херсонщини отримали поранення - Прокудін

Внаслідок ворожих артилерійських обстрілів та авіаударів на Херсонщині минулої ночі 11 людей дістали поранення, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, автозаправну станцію, гараж та приватні автомобілі", - написав він в телеграм-каналі у суботу.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/9351