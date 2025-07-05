Інтерфакс-Україна
Події
08:47 05.07.2025

Через російську агресію 11 жителів Херсонщини отримали поранення - Прокудін

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Внаслідок ворожих артилерійських обстрілів та авіаударів на Херсонщині минулої ночі 11 людей дістали поранення, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, автозаправну станцію, гараж та приватні автомобілі", - написав він в телеграм-каналі у суботу.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/9351

Теги: #постраждалі #херсон #атака

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