07:45 05.07.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців - Генштаб
Фото: 152 ОЄБр
Втрати окупантів впродовж доби склали 1050 одиниць живої сили та 523 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 суботи.
Зокрема українськими воїнами знищено 2 танки, 7 бойових броньованих машини, 56 артилерійських систем, 149 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Повітряні удари коштували противнику 306 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26259