Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців - Генштаб

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Втрати окупантів впродовж доби склали 1050 одиниць живої сили та 523 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 суботи.

Зокрема українськими воїнами знищено 2 танки, 7 бойових броньованих машини, 56 артилерійських систем, 149 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 306 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26259