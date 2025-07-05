Інтерфакс-Україна
Події
05:07 05.07.2025

Трамп підписав закон про податки та витрати

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Президент США Дональд Трамп під час церемонії в Білому домі з нагоди Дня Незалежності США підписав закон про податки і витрати, документ вміщує низку пріоритетів, які політик просував у своїй передвиборчій кампанії, повідомляє видання Bloomberg.

Законопроект обсягом $3,4 трлн передбачає продовження податкових пільг, тимчасові нові податкові послаблення для працівників, які отримують "чайові", а також фінансування заходів боротьби з нелегальною міграцією.

"Це справді - обіцянки дані, обіцянки виконані", - сказав Трамп перед підписанням документа на відкритій церемонії.

Він також назвав законопроект "найбільшою перемогою на сьогодні".

ДЖерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-04/one-big-beautiful-bill-signed-by-trump-enshrining-tax-cuts?srnd=homepage-europe

Теги: #податки #закон #трамп #сша

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