Інтерфакс-Україна
Події
22:43 04.07.2025

Військові РФ атакували безпілотником жителя Комишан поблизу Херсона – ОВА

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Російські військові в п’ятницю атакували безпілотником жителя Комишан поблизу Херсона, у 53-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"До лікарні шпиталізували жителя Комишан, котрий потрапив під удар російського БпЛА. У 53-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму. Нині медики його дообстежують", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/38641

Теги: #херсон #атака #постраждалий

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