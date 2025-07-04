Військові РФ атакували безпілотником жителя Комишан поблизу Херсона – ОВА

Російські військові в п’ятницю атакували безпілотником жителя Комишан поблизу Херсона, у 53-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"До лікарні шпиталізували жителя Комишан, котрий потрапив під удар російського БпЛА. У 53-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму. Нині медики його дообстежують", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/38641