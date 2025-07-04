У Палаті представників закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні

Почесний голова Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл МакКол (Республіканська партія) закликав американську адміністрацію швидко відновити постачання зброї Україні.

"Високопоставлені американські військові дійшли висновку, що надання цієї критично важливої зброї Україні не поставить під загрозу боєготовність США, тому я закликаю адміністрацію якнайшвидше відновити процес постачання", - написав він в соцмережі Х.

Маккол також додав, що чиновники Пентагону, які зупиняють постачання зброї, лише послаблюють спроби президента Трампа досягти миру.