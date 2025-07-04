Вже 8 постраждалих у Кривому Розі – ОВА

Внаслідок атаки на Кривий Ріг кількість поранених зросла до восьми, повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"З них троє госпіталізовані. Стан всіх медики оцінюють, як середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні", - написав Лисак в телеграм в п’ятницю.

Він додав, що пожежі, які виникли через атаку, рятувальники загасили.

"Серед пошкодженого – 2 багатоквартирні будинки, навчальний заклад, готель і транспортні засоби", - написав начальник ОВА.