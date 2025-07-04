20:12 04.07.2025
Росіяни атакували Василівський район, загинув місцевий житель – Запорізька ОВА
Російські окупанти в п’ятницю, 4 липня, нанесли авіаудар по території Василівського району, повідомив голова Запорізьскої обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Росіяни скинули керовану авіабомбу на Приморське. Зруйнований приватний будинок, виникла пожежа", - написав Федоров в телеграм-каналі.
В результаті удару загинув 84-річний чоловік.
"Літній чоловік загинув на місці", - уточнив голова ОВА.