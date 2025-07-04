Інтерфакс-Україна
Події
20:12 04.07.2025

Росіяни атакували Василівський район, загинув місцевий житель – Запорізька ОВА

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Російські окупанти в п’ятницю, 4 липня, нанесли авіаудар по території Василівського району, повідомив голова Запорізьскої обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни скинули керовану авіабомбу на Приморське. Зруйнований приватний будинок, виникла пожежа", - написав Федоров в телеграм-каналі.

В результаті удару загинув 84-річний чоловік.

"Літній чоловік загинув на місці", - уточнив голова ОВА.

Теги: #васильківський_район #росія #атака

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