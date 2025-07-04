В Києві повністю відновили рух міської електрички після ранкових обмежень

Рух міської електрички в Києві, обмежений у п'ятницю вранці через пошкодження інфраструктури під час нічного обстрілу з боку російських окупантів, відновлений в повному обсязі та у звичайному режимі, повідомляють в Київській міській державній адміністрації.

"Рух Київською кільцевою електричкою повністю відновлений. Усі станції працюють у звичайному режимі", - повідомили в телеграм-каналі КМДА.

Раніше в результаті нічого ворожого обстрілу Києва пошкодження отримала залізнична інфраструктури а межах міста. Внаслідок цього рух міської електрички виконувався тільки північним напівкільцем Святошин-Почайна-Дарниця (в обох напрямках) і не за графіком. Працівники Укрзалізниці одразу приступили до оперативного ремонту пошкоджених ділянок колії.

Уже о 14:45 з'явилося повідомлення про відновлення руху, лише через ремонт однієї колії посадка та висадка пасажирів в обидві сторони на станції "Київ-Волинський" здійснювалася на одній і тій самій колії. Тепер рух на станції відновлений у звичайному режимі.