13:02 04.07.2025
Президент Молдови після нічного обстрілу Києва закликала інші країни допомогти Україні з ППО
Україна потребує посилення підтримки країнами-партнерами, зокрема, у системах протиповітряної оборони, заявила президент Молдови Майя Санду, коментуючи російський обстріл Києва в ніч на п'ятницю.
"Україна бореться за свободу та мир — для всіх нас. Але проти імперії зла вона занадто часто стоїть сама. Їй потрібна посилена протиповітряна оборона, сильніша підтримка. Підтримка України означає захист миру в Європі та за її межами", - написала Санду в соцмережі Х.