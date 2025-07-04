Інтерфакс-Україна
Події
13:02 04.07.2025

Президент Молдови після нічного обстрілу Києва закликала інші країни допомогти Україні з ППО

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Президент Молдови після нічного обстрілу Києва закликала інші країни допомогти Україні з ППО

Україна потребує посилення підтримки країнами-партнерами, зокрема, у системах протиповітряної оборони, заявила президент Молдови Майя Санду, коментуючи російський обстріл Києва в ніч на п'ятницю.

"Україна бореться за свободу та мир — для всіх нас. Але проти імперії зла вона занадто часто стоїть сама. Їй потрібна посилена протиповітряна оборона, сильніша підтримка. Підтримка України означає захист миру в Європі та за її межами", - написала Санду в соцмережі Х.

Теги: #ппо #санду

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