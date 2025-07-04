Інтерфакс-Україна
Події
12:34 04.07.2025

В Україні в суботу місцями дощі з грозами, у неділю – без опадів

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В Україні в суботу місцями дощі з грозами, у неділю – без опадів

В Україні в суботу, 5 липня, вночі у північних та центральних областях, вдень на сході та південному сході країни короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр,

Вітер в цей день переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, на заході країни 9-14°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 28-33°.

У Києві 5 липня вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 4 липня найвища температура вдень була 33,7° в 1924р., найнижча вночі 8,6° в 1893р.

У неділю, 6 липня, без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, у південній частині 15-20°; вдень 25-30°, на Закарпатті та півдні країни до 33°, у північно-східній частині 21-26°.

У Києві у неділю без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.

Теги: #прогноз_погоди

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