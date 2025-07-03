Інтерфакс-Україна
Події
19:12 03.07.2025

ЄК виділить EUR295,5 млн на продовження проекту Rail Baltica

2 хв читати

Європейська комісія (ЄК) виділить EUR295,509 млн на продовження залізничного проекту європейської колії Rail Baltica в країнах Балтії, йдеться в оприлюдненій на сайті ЄК інформації.

"Координатор глобального проєкту RB Rail AS оголошує, що проєкт отримає додаткові EUR295,5 млн у рамках транспортного конкурсу Connecting Europe Facility (CEF) протягом поточного багаторічного бюджетного періоду. Зокрема, EUR153,5 млн буде спрямовано на пріоритетні роботи за проєктом у Латвії, EUR94,9 млн - у Литві, EUR47,1 млн - в Естонії", - повідомляють у пресрелізі на сайті RB Rail.

Спільне підприємство уточнює, що ця сума "є максимально доступним фінансуванням відповідно до регламенту CEF з урахуванням наявних бюджетних обмежень". Обговорення угоди про фінансування і заходів, передбачених у ній, планують розпочати вже в липні.

"Фінансування надходить у критичний момент для проєкту. Це дає нам змогу продовжити будівництво без затримок, особливо на тих ділянках, де роботи вже тривають у всіх трьох країнах Балтії. Ми дякуємо всім державам-членам за їхню підтримку в голосуванні", - сказав виконувач обов'язків генерального директора й голова правління RB Rail Марко Ківіла, якого цитує пресслужба.

За даними RB Rail, наразі будівельні роботи тривають приблизно на 160 км основних ділянок маршруту, тривають роботи з упровадження залізничних підсистем - процес закупівлі електрифікації завершено, договір перебуває на стадії підписання, закупівля систем контролю, зв'язку та управління триває.

Планується, що до кінця 2025 року близько 43% основного маршруту Rail Baltica перебуватиме в стадії будівництва.

Проєкт Rail Baltica реалізується з метою інтеграції країн Балтії в європейську залізничну мережу. Він охоплює п'ять країн ЄС: Польщу, Литву, Латвію, Естонію та Фінляндію. Проєкт планується завершити у 2030 році. Акціонерами RB Rail AS є Rail Baltica Statyba (Литва, входить до групи "Литовської залізниці"), Eiropas Dzelzcela Linijas (Латвія) і естонська Rail Baltic Estonia.

Наразі на проєкт виділено понад EUR4 млрд, значна частина фінансування надходить із ЄС і країн-членів. З огляду на зростання витрат, спричинене інфляцією, RB Rail розглядає додаткові механізми фінансування, включно з моделями державно-приватного партнерства та залученням коштів із Фонду військової мобільності ЄС.

Загалом ЄК відібрала 94 транспортних проєкти, які отримають загалом майже EUR2,8 млрд за механізмом CEF. Очікується, що договори буде підписано до жовтня 2025 року, повідомляють на сайті ЄК.

Теги: #rail_baltica #єк #бюджет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:38 01.07.2025
В ЄК підтверджують готовність України до початку переговорів про вступ до ЄС

В ЄК підтверджують готовність України до початку переговорів про вступ до ЄС

21:54 26.06.2025
Україна розраховує на підтримку Європи для покриття потреб у бюджеті на 2026 рік – Зеленський

Україна розраховує на підтримку Європи для покриття потреб у бюджеті на 2026 рік – Зеленський

16:14 19.06.2025
У ЄК стверджують, що продовжать користуватися чинним механізмом доходів з активів РФ

У ЄК стверджують, що продовжать користуватися чинним механізмом доходів з активів РФ

18:27 13.06.2025
Комітет Конгресу США схвалив проєкт оборонного бюджету без пакету допомоги Україні на $300 млн – ЗМІ

Комітет Конгресу США схвалив проєкт оборонного бюджету без пакету допомоги Україні на $300 млн – ЗМІ

14:01 10.06.2025
Кличко доручив збільшити ще на 2 млрд грн видатки столичного бюджету на підтримку ЗСУ

Кличко доручив збільшити ще на 2 млрд грн видатки столичного бюджету на підтримку ЗСУ

15:21 06.06.2025
ЄК наразі не готова оголосити терміни ухвалення 18-го пакету санкцій проти РФ

ЄК наразі не готова оголосити терміни ухвалення 18-го пакету санкцій проти РФ

12:44 06.06.2025
Стефанішина: Говорити про дати відкриття перших трьох переговорних Кластерів можна буде через 2 тижні, коли ЄК надасть висновки

Стефанішина: Говорити про дати відкриття перших трьох переговорних Кластерів можна буде через 2 тижні, коли ЄК надасть висновки

19:06 05.06.2025
Єврокомісія оприлюднила обсяги квот на українську агропродукцію після завершення дії автономних торговельних заходів

Єврокомісія оприлюднила обсяги квот на українську агропродукцію після завершення дії автономних торговельних заходів

15:31 05.06.2025
Зміни клімату Землі вчетверо збільшать імовірність військових конфліктів у світі, вважають у Єврокомісії

Зміни клімату Землі вчетверо збільшать імовірність військових конфліктів у світі, вважають у Єврокомісії

18:09 09.05.2025
Стефанішина: на сьогодні домовленість з державами-членами ЄС і ЄК полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно

Стефанішина: на сьогодні домовленість з державами-членами ЄС і ЄК полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про розмову Трампа та Путіна: Не впевнений, що у них є багато спільних тем для обговорення

Зеленський сподівається, що у найближчі дні обговорить з Трампом підтримку США

Україна готує угоди про спільне виробництво в Данії – Зеленський

Зеленський у Данії обговорив з Фредеріксен і лідерами ЄС оборонне фінансування

У Полтаві двоє загиблих і вже 47 постраждалих

ОСТАННЄ

Природні пожежі на Криті призвели до евакуації тисяч людей

Сибіга зустрівся із керівництвом УЧХ, готується підписання меморандуму про співпрацю

Запорізькі поліцейські повідомили про підозру депутатці з тимчасово окупованої Василівки

Необхідно усунути правову колізію стосовно пайових внесків для будівництв, розпочатих у 2021р

Окупанти просунулися у Кам'янському, Зірці, біля Андріївки, Багатиря, Неліпівки та Синьківки – DeepState

Зеленський вручив 11-річному данському волонтеру відзнаку "Майбутнє України"

З початку 2025 р. ЄС виділив додаткові EUR24 млрд на військову підтримку – Кошта

Прем'єрка Данії: Сподіваємося, що США продовжать підтримувати Україну, але якщо будуть "прогалини", маємо бути готові їх заповнити

Потрібно чинити тиск на Путіна, перегріта військова економіка Росії доходить до своїх меж - фон дер Ляєн

Україна буде готова до відкриття інших кластерів про переговори щодо вступу в ЄС пізніше цього року – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА