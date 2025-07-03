ЄК виділить EUR295,5 млн на продовження проекту Rail Baltica

Європейська комісія (ЄК) виділить EUR295,509 млн на продовження залізничного проекту європейської колії Rail Baltica в країнах Балтії, йдеться в оприлюдненій на сайті ЄК інформації.

"Координатор глобального проєкту RB Rail AS оголошує, що проєкт отримає додаткові EUR295,5 млн у рамках транспортного конкурсу Connecting Europe Facility (CEF) протягом поточного багаторічного бюджетного періоду. Зокрема, EUR153,5 млн буде спрямовано на пріоритетні роботи за проєктом у Латвії, EUR94,9 млн - у Литві, EUR47,1 млн - в Естонії", - повідомляють у пресрелізі на сайті RB Rail.

Спільне підприємство уточнює, що ця сума "є максимально доступним фінансуванням відповідно до регламенту CEF з урахуванням наявних бюджетних обмежень". Обговорення угоди про фінансування і заходів, передбачених у ній, планують розпочати вже в липні.

"Фінансування надходить у критичний момент для проєкту. Це дає нам змогу продовжити будівництво без затримок, особливо на тих ділянках, де роботи вже тривають у всіх трьох країнах Балтії. Ми дякуємо всім державам-членам за їхню підтримку в голосуванні", - сказав виконувач обов'язків генерального директора й голова правління RB Rail Марко Ківіла, якого цитує пресслужба.

За даними RB Rail, наразі будівельні роботи тривають приблизно на 160 км основних ділянок маршруту, тривають роботи з упровадження залізничних підсистем - процес закупівлі електрифікації завершено, договір перебуває на стадії підписання, закупівля систем контролю, зв'язку та управління триває.

Планується, що до кінця 2025 року близько 43% основного маршруту Rail Baltica перебуватиме в стадії будівництва.

Проєкт Rail Baltica реалізується з метою інтеграції країн Балтії в європейську залізничну мережу. Він охоплює п'ять країн ЄС: Польщу, Литву, Латвію, Естонію та Фінляндію. Проєкт планується завершити у 2030 році. Акціонерами RB Rail AS є Rail Baltica Statyba (Литва, входить до групи "Литовської залізниці"), Eiropas Dzelzcela Linijas (Латвія) і естонська Rail Baltic Estonia.

Наразі на проєкт виділено понад EUR4 млрд, значна частина фінансування надходить із ЄС і країн-членів. З огляду на зростання витрат, спричинене інфляцією, RB Rail розглядає додаткові механізми фінансування, включно з моделями державно-приватного партнерства та залученням коштів із Фонду військової мобільності ЄС.

Загалом ЄК відібрала 94 транспортних проєкти, які отримають загалом майже EUR2,8 млрд за механізмом CEF. Очікується, що договори буде підписано до жовтня 2025 року, повідомляють на сайті ЄК.