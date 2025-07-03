Інтерфакс-Україна
Події
17:08 03.07.2025

СБУ ліквідувала ексголову окупаційної адміністрації Луганська – джерело

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Служба безпеки України в четвер, 3 липня, ліквідувала у тимчасово окупованому Луганську Маноліса Пілавова, ексголову окупаційної адміністрації міста, який очолював її з 2014 по 2023 роки.

"Він загинув у результаті підриву вибухівки", - зазначило джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в СБУ.

Пілавов був одним з ідеологів так званої "Луганської народної республіки", соратником Ігоря Плотницького, особисто брав участь в поваленні державного ладу.

З 2015 року так званий "голова адміністрації Луганська" перебував у розшуку за статтею 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), а з 2022 року – перебував під українськими санкціями.

"Остаточних "санкцій" від СБУ не пережив", - наголосило джерело.

Теги: #маноліс_пілавов #сбу #ліквідація

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