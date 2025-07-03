Інтерфакс-Україна
Події
15:51 03.07.2025

ВАКС розгляне апеляційні скарги на обрання запобіжного заходу Чернишову 7 серпня

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ВАКС розгляне апеляційні скарги на обрання запобіжного заходу Чернишову 7 серпня

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) розгляне апеляційні скарги на рішення про обрання запобіжного заходу віце-прем’єр-міністру – міністру національної єдності України Олексію Чернишову 7 серпня.

"Колегією суддів Апеляційної палати ВАКС було призначено судове засідання з розгляду апеляційних скарг сторони захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС від 27.06.2025 про обрання запобіжного заходу віце-прем’єр-міністру – міністру національної єдності України", - йдеться у повідомленні Апеляційної палати ВАКС в телеграм-каналі.

Зазначається, що у зв’язку із надходження клопотань адвокатів та прокурора про відкладення розгляду справи, судове засідання перенесено на 7 серпня 2025 року об 11:00 у приміщенні Апеляційної палати ВАКС, за адресою: провулок Хрестовий, 4.

Як повідомлялося, 23 червня НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб віцепрем’єр-міністру - міністру національної єдності України Олексію Чернишову. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу, і до реалізації схеми залучили Чернишова, коли той обіймав посаду міністра, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства. Правоохоронці вважають, що міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

Раніше про підозру повідомили п'ятьом особам, серед яких: колишній державний секретар Мінрегіону; колишній радник міністра; колишня директорка держпідприємства; забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взято під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.

27 червня, ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн, задовольнивши клопотання частково, зокрема, відмовивши у носінні електронного засобу контролю (браслету). За рішенням суду, на підозрюваного покладені такі обов'язки: прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурору або суду. Термін дії покладених на Чернишова обов'язків – два місяці, тобто, до 27 серпня 2025 року.

1 липня адвокати Чернишова заявили, що вже подали апеляційну скаргу на рішення суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 120 млн грн.

2 липня ВАКС відмовився задовольнити клопотання про відсторонення Чернишова від посади віцепрем’єра.

2 липня за Чернишова було внесено заставу в повному обсязі згідно з рішенням ВАКС. Пізніше, проект "Схеми" з'ясував, що дружина Світлана Чернишова внесла 10 млн грн, 44 млн грн внесла маркетингова директорка компанії DIM (Development Investment Management) Дарія Бедя та 66 мільйонів – ТОВ "Форавто тор".

Теги: #вакс #чернишов #апеляція

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