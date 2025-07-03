В Полтаві ліквідовано пожежі, спричинені ворожим ударом: постраждали 24 особи, двоє загиблих

Фото: ДСНС

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершили основні роботи з ліквідації наслідків ворожого удару по Полтаві, повідомила речниця ГУ ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко.

"Станом на 13:40 повністю ліквідовано пожежі. Наші підрозділи зараз залишають місце ліквідації. Тут залишаються комунальні служби для завершення робіт", - сказала вона в ефірі телемарафону "Єдині новини" в четвер.

За словами речниці, внаслідок удару загинуло 2 людини, 24 – травмовано. Вона уточнила, що ця цифра може змінюватися, адже люди продовжують звертатися за допомогою. Окрім того, за словами речниці, вдалося врятувати 10 людей, чотирьох з них рятувальники деблокували з укриття. Вона також повідомила, що інформація сусідів про ще одну людину під завалами не підтвердилася – жінка, ймовірно, перебуває в іншому місці, оскільки рятувальники її не знайшли.

Рибалко зазначила, що станом на зараз немає зниклих безвісти і інформації з місця події вже не буде.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і 11 поранених, оскільки рятувальники його залишають.

Рибалко також розповіла, що горіла житлова будівля на площі близько 200 квадратних метрів. Для ліквідації наслідків ворожого обстрілу було задіяно понад 100 рятувальників та близько 30 одиниць техніки, зокрема важкої. Також на місці працювала кінологічна служба, фахівці надавали постраждалим психологічну допомогу.

Як повідомлялось, ворог завдав удару по Полтавській громаді у четвер вранці. Раніше пресслужба Сухопутних військ повідомила що внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.