Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського заводу "Енергія" у Липецькій області

У ніч на 3 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АО "Енергія" (Єлець, Липецька область РФ), повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в четвер.

"В рамках зниження наступальних можливостей збройних сил російського агресора, у ніч на 3 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АО "Енергія" (Єлець, Липецька область рф), що займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження збройних сил російської федерації", - йдеться в повідомленні у Телеграмі.

За інформацією, дане підприємство ВПК виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.

Окрім цього, "Енергія" виробляє джерела живлення для універсальних модулів планерування та корекції (УМПК). Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю (також відома під назвою керованої авіаційної бомби (КАБ) – ІФ-У).

За даними Генштабу, зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено. Результати вогневого ураження уточнюються.