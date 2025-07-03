Інтерфакс-Україна
Події
13:35 03.07.2025

У Києві обмежено рух вантажівок через спеку

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У Києві обмежено рух вантажівок через спеку

У Києві введено обмеження руху вантажного транспорту масою понад 24 тони у зв'язку зі підвищенням температурних показників, повідомила Патрульна поліція столиці.

"Сьогодні, 3 липня, на території столиці запроваджено обмеження руху вантажного транспорту", - ідеться в повідомленні в телеграм.

Зазначається, що для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря понад +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

У поліції нагадали, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відводу автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу.

Про зняття обмежень буде повідомлено додатково.

Теги: #обмеження #вантажівки

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