Інтерфакс-Україна
Події
09:33 03.07.2025

Мінсоцполітики розпочинає проєкт із закупівлі соцпослуги з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю

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Мінсоцполітики розпочинає проєкт із закупівлі соцпослуги з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю
Фото: Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України розпочинає експериментальний проєкт із закупівлі соціальної послуги з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю.

Згідно з повідомленням міністерства, метою послуги є соціальна інтеграція та розвиток дітей віком від шести років, які за станом здоров’я не мають можливості здобувати освіту в закладах загальної середньої освіти за денною формою.

"Насправді більшість дітей з інвалідністю можуть відвідувати школу, однак через відсутність достатньої підтримки діти з комплексними порушеннями змушені залишатися вдома. Саме для цих дітей та їхніх батьків ми створюємо цю послугу. Її впровадження дозволить не лише запобігти потраплянню таких дітей в інституційні заклади, але й сприятиме сприйняттю суспільством дітей з різними порушеннями. І що дуже важливо - буде підтримкою батькам, які отримають можливість повернутися на ринок праці чи перепочити від неймовірно складної щоденної роботи, пов’язаної з турботою про дітей з інвалідністю", - цитує міністерку Оксана Жолнович пресслужба.

Зазначається, шо основне завдання послуги – інтеграція дитини у освітній процес, можливість для дитини розвивати навички і соціально інтегруватися.

Зокрема, експериментальний проєкт буде реалізовуватись за рахунок державного бюджету: національний закупівельник (Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю) буде оплачувати послугу надавачам, що відповідатимуть визначеним вимогам.

Для цього заінтересовані громади мають подати відповідну заявку та забезпечити певні умови участі у проєкті зі свого боку, зокрема: визначити потребу жителів громади у відповідній послузі; облаштувати приміщення, де буде надаватись послуга (найкращий варіант - у школі або у наближеному до школи приміщенні, щоб діти могли безперешкодно інтегруватися в освітній процес); обрати на умовах відкритого відбору надавачів, що відповідають вимогам; залучити спеціально обладнаного транспорту для підвезення дітей до місця надання соціальної послуги та у зворотному напрямку; передбачити співфінансування послуги, зокрема, комунальні витрати, харчування дітей; призначити соціального менеджера, який забезпечує прийняття рішення про надання соціальної послуги, координацію діяльності всіх учасників експериментального проекту; проводити моніторинг та оцінку якості надання соціальної послуги. 

Повідомляється, що надавачем послуги можуть стати фізичні та юридичні особи-підприємці, які: внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг; мають відповідну кількість фахівців (соціальний працівник, вихователь, психолог, спеціаліст з фізичної реабілітації, соціальний робітник). 

"Батьки або законні представники дитини з інвалідністю мають звернутися до органу місцевого самоврядування (соціального менеджера), щоб отримати відповідну послугу. Потенційний отримувач має пройти оцінку ІРЦ і отримати висновок, в якому зазначатися необхідний рівень підтримки не нижче четвертого", - йдеться в повідомленні.

Теги: #мінсоцполітики #діти #інвалідність #проєкт

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