09:10 03.07.2025
Пором затонув біля острова Балі, десятки людей вважаються зниклими безвісти
Двоє людей загинули після того, як пором затонув біля острова Балі в Індонезії, повідомляє Daily Mail Australia.
Наразі врятовано щонайменше 16 людей. Підтверджено загибель двох осіб. Понад 40 людей вважаються зниклими безвісти.
Імовірно, на борту порома перебували 53 пасажири і 12 членів екіпажу.
Пором прямував з порту Кетапанг (провінція Східна Ява) до порту Гіліманук (провінція Балі).
За даними місцевих ЗМІ, імовірно, в машинному відділенні стався серйозний витік, що призвело до повного відключення електроенергії та перекидання судна.
Associated Press повідомило, що дев'ять човнів шукають зниклих людей з вечора середи, борючись із хвилями заввишки до двох метрів.