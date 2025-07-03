Інтерфакс-Україна
Події
09:10 03.07.2025

Пором затонув біля острова Балі, десятки людей вважаються зниклими безвісти

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Двоє людей загинули після того, як пором затонув біля острова Балі в Індонезії, повідомляє Daily Mail Australia.

Наразі врятовано щонайменше 16 людей. Підтверджено загибель двох осіб. Понад 40 людей вважаються зниклими безвісти.

Імовірно, на борту порома перебували 53 пасажири і 12 членів екіпажу.

Пором прямував з порту Кетапанг (провінція Східна Ява) до порту Гіліманук (провінція Балі).

За даними місцевих ЗМІ, імовірно, в машинному відділенні стався серйозний витік, що призвело до повного відключення електроенергії та перекидання судна.

Associated Press повідомило, що дев'ять човнів шукають зниклих людей з вечора середи, борючись із хвилями заввишки до двох метрів.

Теги: #балі #пором #аварія

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