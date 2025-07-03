Інтерфакс-Україна
Події
09:02 03.07.2025

УЧХ посилює роботу з протимінної діяльності на узбережжі Чорного моря

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УЧХ посилює роботу з протимінної діяльності на узбережжі Чорного моря
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) посилює роботу у сфері  протимінної діяльності у громадах на узбережжі Чорного моря.

“Команда департаменту гуманітарного доступу та захисту Українського Червоного Хреста спільно з представниками Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця провела моніторингову місію до м. Одеса та м. Чорноморськ. Мета візиту — не лише оцінка ефективності вже реалізованих заходів, а й розширення інформування серед тих, хто першим стикається з ризиками на потенційно небезпечних прибережних територіях”, — повідомив УЧХ у Фейсбуці.

У Чорноморську команда УЧХ провела сесії з мінної безпеки для працівників припортової станції, які щодня перебувають у зоні підвищеного ризику, а також для співробітників місцевого територіального центру надання соціальних послуг.

Український Червоний Хрест передав громадам 3D-стенди “Міни та вибухонебезпечні предмети” та інформаційно-навчальні кейси з макетами вибухонебезпечних предметів для проведення навчань, тренінгів та підвищення обізнаності місцевих жителів. 

«Море притягує — але й приховує небезпеки. Ми працюємо на випередження, аби кожен, хто приходить на узбережжя, знав, як убезпечити себе та рідних», — зазначила керівниця департаменту Світлана Авраменко.

Протимінна діяльність є частиною багатосекторальної програми реагування на надзвичайні ситуації, яку реалізує Український Червоний Хрест за підтримки Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та USAID  (U.S. Agency for International Development - Агентство США з міжнародного розвитку - ІФ-У)

 Програма спрямована на захист життя людей у зонах активних бойових дій, а також підтримку внутрішньо переміщених осіб і вразливих груп — жінок, дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Узбережжя Чорного моря — зона підвищеного ризику: це місце відпочинку, щоденної праці портовиків, прогулянок дітей і туристів. Але водночас — територія, де можуть залишатися вибухонебезпечні предмети, що загрожують життю та здоров’ю.

 

Теги: #протимінна_діяльність #тчху #чорне_море #учх

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