УЧХ посилює роботу з протимінної діяльності на узбережжі Чорного моря

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Український Червоний Хрест (УЧХ) посилює роботу у сфері протимінної діяльності у громадах на узбережжі Чорного моря.

“Команда департаменту гуманітарного доступу та захисту Українського Червоного Хреста спільно з представниками Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця провела моніторингову місію до м. Одеса та м. Чорноморськ. Мета візиту — не лише оцінка ефективності вже реалізованих заходів, а й розширення інформування серед тих, хто першим стикається з ризиками на потенційно небезпечних прибережних територіях”, — повідомив УЧХ у Фейсбуці.

У Чорноморську команда УЧХ провела сесії з мінної безпеки для працівників припортової станції, які щодня перебувають у зоні підвищеного ризику, а також для співробітників місцевого територіального центру надання соціальних послуг.

Український Червоний Хрест передав громадам 3D-стенди “Міни та вибухонебезпечні предмети” та інформаційно-навчальні кейси з макетами вибухонебезпечних предметів для проведення навчань, тренінгів та підвищення обізнаності місцевих жителів.

«Море притягує — але й приховує небезпеки. Ми працюємо на випередження, аби кожен, хто приходить на узбережжя, знав, як убезпечити себе та рідних», — зазначила керівниця департаменту Світлана Авраменко.

Протимінна діяльність є частиною багатосекторальної програми реагування на надзвичайні ситуації, яку реалізує Український Червоний Хрест за підтримки Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та USAID (U.S. Agency for International Development - Агентство США з міжнародного розвитку - ІФ-У)

Програма спрямована на захист життя людей у зонах активних бойових дій, а також підтримку внутрішньо переміщених осіб і вразливих груп — жінок, дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Узбережжя Чорного моря — зона підвищеного ризику: це місце відпочинку, щоденної праці портовиків, прогулянок дітей і туристів. Але водночас — територія, де можуть залишатися вибухонебезпечні предмети, що загрожують життю та здоров’ю.