Інтерфакс-Україна
Події
19:52 02.07.2025

Зеленський анонсував новини щодо українських дронів-перехоплювачів

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Україна готує з Данією та іншими партнерами нові угоди про виробництво зброї, окрім того готуються новини щодо українських дронів перехоплювачів, повідомив президент України Володимир Зеленський

"Сьогодні ж обговорили наступні кроки у відносинах з Європейським союзом – на це півріччя головування Данії. Була сьогодні нарада з нашими урядовцями та командою Офісу – готуємо також із Данією та іншими партнерами нові угоди про виробництво зброї, спільне виробництво, і готуємо новини щодо наших дронів-перехоплювачів", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Як повідомлялося, 27 червня Зеленський провів технологічну ставку верховного головнокомандувача, на якій дав кілька спеціальних доручень щодо масштабування виробництва зброї, зокрема, дронів-перехоплювачів.

Теги: #дрони #зеленський

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