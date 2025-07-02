Зеленський анонсував новини щодо українських дронів-перехоплювачів

Україна готує з Данією та іншими партнерами нові угоди про виробництво зброї, окрім того готуються новини щодо українських дронів перехоплювачів, повідомив президент України Володимир Зеленський

"Сьогодні ж обговорили наступні кроки у відносинах з Європейським союзом – на це півріччя головування Данії. Була сьогодні нарада з нашими урядовцями та командою Офісу – готуємо також із Данією та іншими партнерами нові угоди про виробництво зброї, спільне виробництво, і готуємо новини щодо наших дронів-перехоплювачів", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Як повідомлялося, 27 червня Зеленський провів технологічну ставку верховного головнокомандувача, на якій дав кілька спеціальних доручень щодо масштабування виробництва зброї, зокрема, дронів-перехоплювачів.